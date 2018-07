Stolt og glad festivalsjef

Nyhende

Etter at siste konserten var ferdig natt til søndag sat han igjen med ei svært god kjensle.

– Vi er ikkje ferdige med å rydde opp, og har nokre dagar igjen med jobb for å tilbakeføre området slik det skal vere. Men kjensla for festivalen er at dette er den beste vi nokosinne har hatt. Det er alltids ting vi kan justere på, men i år scorar vi skyhøgt på det meste. Eg er stolt over kva vi får til, det er ein lagsiger der store og små bidreg, fastslår festivalsjefen.

Fenomenet

Han konstaterer at Malakoff har vorte eit fenomen.

– Stemninga her er spesiell og ramma rundt unik. Den skil seg ut frå andre festivalar, seier han som er stolt og takknemleg over at årets festval har gått så bra.

– Då siste konserten var over var det nesten litt vemodig. Vi har hatt det veldig kjekt i tre dagar. Sidan dagen etter festivalen i fjor er det dette vi har jobba for. Opplevingane vi har fått lever vi lenge på, seier festivalsjefen.

For alle

Han er svært glad for at Malakoff har vorte ein familievenleg festival.

– Det viser alle småbarnsfamiliane som kjem innom med barna sine. Folk sit og kosar seg, og barna spring rundt. Det gleder meg stort at det er slik. Malakoff er for alle, seier han.

– I år føler eg klart og tydeleg at eg kan seie at dette har vore den beste festivalopplevinga nokosinne, seier han. Naustdal viser til at ein har fått oppleve alt frå teaterframsyning med Ghost til heftig avslutning med Kjartan Lauritzen.

Spente moment

Festivalsjefen var også spent på om vêret kom til å halde gjennom heile festivalen.

– Då regnet kom onsdag tenkte eg at vi kan stole på vêrmeldinga, smiler han, som lovar han ikkje skal sjå på vêrappen på mange månadar.

Festivalleiinga og politiet var spente på konsekvensane av at campen fekk 18-årsgrense.

– Det gleder mitt festivalhjarta å registrere at 16-og 17-åringane var inne på festivalområdet. Eg trur dei hadde det like kjekt, kanskje endå kjekkare enn om dei var på festivalcampen – og utan drikkepress, seier Naustdal. Han er allereie i gang med planlegginga av neste års festival.

– Vi har allereie booka første band, smiler han.