Nyhende

Gangbrua har skapt blanda reaksjonar i Eid. Fjordabladet har teke imot mange meldingar som går på at det er galskap med ei gangbrua her, at det må vere mogleg å gå over brua nokre få meter lenger oppe, og mange meiner Eid kommune sine utgifter på 800.000 kroner er for mykje. Andre gleder seg over gangbrua, der finansieringa av sjølve brua er Nordfjord Hotell Eigedom As som ta seg av.