Opna sitt eige lagshus i Selje

Nøyaktig eitt år etter byggjestart i mai 2017 står Holmavika hamnelag sitt lagshus i Selje ferdig. Opninga var laurdag 5. mai med snorklipping, stormsuppe, kaffi og kaker, samt hyggjeleg samver. Og dei 60 frammøtte til opninga gav tydeleg uttrykk for begeistring for det flotte huset. Primus motor for å få realisert huset har vore Terje Edvardsen. Holmavika er ein hamn i Selje som blei opna for 20 år sidan. Odd-Arne Brekke frå Eid har hytte i Selje, er medlem av hamnelaget og har bidrege med atten stolar og seks bord til lagshuset. Elles har dei fått både sofagruppe og gardiner av privatpersonar.