Nyhende

Dette seier dagleg leiar Egil Iversen i Biltema Norge i ei pressemelding. Der heiter det at i tider der mange satsar tungt på netthandel, går Biltema mot straumen og opner fleire og større varehus. Biltema har no 64 varehus i Norge, og målet er 100.

– Ei Biltema-opning fører ofte til at fleire andre varehus etablerer seg i nærleiken. For eksempel har varehuset i Nordfjordeid bidratt til ei oppblomstring av handel i området. No slepp folk å reise til Førde, Ulsteinvik eller Ålesund for å handle, seier Iversen.

Vurderer Florø

Biltema har konkrete byggeplanar fleire stader i landet. I tillegg har dei følarar ute over heile Norge og ser på alle stader med eit godt kundegrunnlag, for eksempel Hammerfest, Florø, Halden, Lillestrøm og Ski, heiter det i pressemeldinga.

– Vi får dagleg eit 20-tals førespurnader frå folk som ønskjer å få eit Biltema-varehus i nærleiken. Både ordførarar, politikarar og vanlege folk er blant dei som tar kontakt. Filosofien vår er kort avstand mellom kunde og varehus, vi held handelen lokal og bremsar handelslekkasjen. Det er bra for miljøet og bra for handelen i distrikta, seier Iversen.