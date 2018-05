Nyhende

Ein bileigar fekk gebyr på kroner 6050 for å køyre med 1900 kilo for mykje på drivakselen. Ein førar av ein varebil vart meld for å ha 600 kilo for mykje last. Han måtte laste av før han fekk køyre vidare. Ein sjåfør fekk gebyr på 500 kroner for manglande vognkort.

Totalt var det 19 køyretøy innom kontrollplassen, elleve av desse vart kontrollerte.