Kristina fekk fiksa sykkelen gratis

Nyhende

Det var Chatlet, BUA og Eid kommune som fredag ettermiddag stilte med fleire folk som hjelpte til på mekkedagen. Her fekk alle som møtte fram fiksa sykkelen sin, slik at den skulle vere i perfekt stand til våren.

– Om ikkje så lenge skal vi ha sykkeldag på skulen, så derfor tok eg den med hit, seier Kristina Frislid, som går i 6. klasse ved Hjelle skule.

Ho fekk hjelp til vask og smørjing av kjede, og til stramming av bremser av Harald Sivertsen.

Bakgrunnen for mekkedagen ved BUA på Langeland, er at Eid kommune ønskjer at fleire skal velje sykkelen som transportmiddel.