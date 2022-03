Ukraina-krisemøte i Tryggingsrådet

utenriks

Noreg, Storbritannia, USA, Albania, Frankrike og Irland har bede om eit møte torsdag, tvitrar den norske FN-delegasjonen.

– Over tre millionar menneske har flykta frå Ukraina, og dei menneskelege lidingane for dei som er i landet, blir verre for kvar dag som går. Vi har bede om dette hastemøtet for å sikre at alle medlemmene i Tryggingsrådet er oppdaterte om situasjonen for dei sivile og konsekvensane av denne forferdelege krigen, seier Juul i ein kommentar til NTB.

– Noreg vil halde fram med å leggje hardt press på Russland for å stanse krigshandlingane gjennom arbeidet vårt her i FN, seier ho vidare.

Verdshelseorganisasjonen, FNs høgkommissær for flyktningar og FNs politiske kontor (UNDDPA) skal ha orienteringar under møtet.

– Russland gjer seg skuldig i krigsbrotsverk og retter angrep mot sivile, tvitra Storbritannias FN-delegasjon onsdag.

– Russlands ulovlege krig i Ukraina er ein trussel mot oss alle, heitte det vidare.

