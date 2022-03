Ukraina hevdar å ha drepe endå ein russisk general

utenriks

Zelenskyj har ikkje sagt kven det skal vere snakk om, men ein tenestepersonen i regjeringa identifiserer han som generalmajor Oleg Mitjaev. Etter seiande vart han drepen av det høgreekstreme Azov-regimentet i nærleiken av Mariupol.

Om påstandane viser seg å stemme, vil det bety at ein femdel av dei om lag 20 russiske generalane som ifølgje BBC blir anteke å leie den russiske invasjonen, er drepne til no.

Tryggingsforskar Rita Konaev ved Georgetown-universitetet seier til kanalen at det å ta ut generalar, kan vere ein viktig del av informasjonskrigen og at det kan styrkje moralen til ukrainarane.

Til Wall Street Journal har ukrainske regjeringspersonar sagt at landet har ei etterretningsgruppe som er dedisert til å peike ut folk av høg rang.

Tre gonger tidlegare i krigen har Ukraina hevda at dei har drepe russiske generalar i kampane. Laurdag hevda dei at generalmajor Andrej Kolesnikov hadde vorte drepen i nærleiken av Mariupol. Russland har sagt svært lite om tapa.

Ingen russiske kjelder har stadfesta at generalmajor Vitalij Gerasimov er død. Kollegaer av generalmajor Andrej Sukhovetskij har stadfesta at sjefen for den 7. luftborne divisjonen vart drepen i kampane i den første veka.

I tillegg er det stadfesta frå uavhengige kjelder at Magomed Tusjajev, som var general i dei tsjetsjenske paramilitære styrkane, vart drepen i kampar i Ukraina.

