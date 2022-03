Storbritannia: Russland tek i bruk eldre våpen som truleg gir fleire sivile tap

utenriks

På grunn av vanskane Moskva har hatt med å oppnå måla sine, og dessutan at dei ikkje har lykkast med å få kontroll over det ukrainske luftrommet, meiner britane at Russland truleg har brukt «langt fleire» langdistansevåpen enn opphavleg planlagt.

– Dermed har dei truleg måtta ty til våpen som er mindre effektive og som det er meir sannsynleg vil føre til sivile tap, skriv departementet i den daglege Twitter-oppdateringa si om krigen.

FN anslår at 726 sivile er drepne så langt i krigen, men det reelle talet er truleg langt høgare og vil halde fram med å stige så lenge konflikten varer, skriv departementet.

