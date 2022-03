Dette skjedde i Ukraina i natt

utenriks

* USA sender Switchblade-dronar, såkalla «kamikaze-dronar» til Ukraina, får fleire medium stadfesta. Dronane er utstyrte med stridshovud og blir fjernstyrte frå ein pilot på bakken. Dei to aktuelle modellane har ei rekkjevidde på rundt ein og tre mil, og er utstyrte med GPS.

Sendinga markerer eit skifte i den amerikanske militærstøtta. Tidlegare har det stort sett vorte sendt defensive våpen som panservernvåpen og antiluftskyts.

* Russland tyr til eldre og mindre effektive våpen, meiner det britiske forsvaret. Det vil truleg føre til fleire sivile tap, åtvarar Storbritannia. På grunn av vanskane Moskva har hatt med å oppnå måla sine, og dessutan at dei ikkje har lykkast med å få kontroll over det ukrainske luftrommet, meiner britane at Russland truleg har brukt «langt fleire» langdistansevåpen enn opphavleg planlagt.

– Dermed har dei truleg måtta ty til våpen som er mindre effektive og som det er meir sannsynleg vil føre til sivile tap, skriv departementet i den daglege Twitter-oppdateringa si om krigen.

* Det har komme lite informasjon i natt om omfanget etter at eit teater i Mariupol vart bomba onsdag. Ukrainske styresmakter seier at mellom 1.000 og 1.200 sivile brukte teateret som opphaldsrom.

Satellittbilete av bygningen, teke for to dagar sidan, viser at det er skrive «BARN» på russisk med store, kvite bokstavar på plassen både framme og bak teaterbygningen. Ifølgje styresmaktene i byen vart òg ein symjehall bomba.

* Ukraina har drepe ein fjerde høgtståande russisk general, ifølgje president Volodymyr Zelenskyj. Zelenskyj har ikkje sagt kven det skal vere snakk om, men ein tenestepersonen i regjeringa identifiserer han som generalmajor Oleg Mitjaev. Etter seiande vart han drepen av det høgreekstreme Azov-regimentet i nærleiken av Mariupol.

Om påstandane viser seg å stemme, vil det bety at ein femdel av dei om lag 20 russiske generalane som ifølgje BBC blir anteke å leie den russiske invasjonen, er drepne til no.

* FNs tryggingsråd skal ha krisemøte om den humanitære situasjonen i Ukraina torsdag. Noreg er blant dei seks landa som har teke initiativ til møtet.

– Over tre millionar menneske har flykta frå Ukraina, og dei menneskelege lidingane for dei som er i landet, blir verre for kvar dag som går. Vi har bede om dette hastemøtet for å sikre at alle medlemmene i Tryggingsrådet er oppdaterte om situasjonen for dei sivile og konsekvensane av denne forferdelege krigen, seier Noregs FN-ambassadør Mona Juul i ein kommentar til NTB.

* Zelenskyj sa i ein tale i natt at forsøket på onsdag på å opprette humanitære korridorar feila fordi russiske styrkar ikkje stansa med luftangrep og forsikra at korridorane var trygge. Vidare kalla han Russland for ein «terrorstat» og bad om meir støtte frå Vesten.

Han vende seg òg direkte til russarar og bad dei spørje seg sjølv om omleiringa av Mariupol skil seg frå omleiringa av Leningrad under andre verdskrigen, og han lova russiske soldatar som overgir seg, at dei vil overleve, skriv The Guardian.

