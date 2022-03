Zelenskyj talte til USAs kongress: – Eg treng hjelpa dykkar

utenriks

Zelenskyj trekte fram store hendingar frå USAs historie då han talte til kongressen onsdag ettermiddag. Japans overraskingsangrep på Pearl Harbor og terrorangrepet 11. september 2001 vart brukte som døme på overraskande og overveldande angrep frå lufta.

– Ingen venta det, ingen kunne stanse det. Landet vårt opplever det same kvar dag, kvar natt, i tre veker, sa Zelenskyj.

Han trekte igjen fram ønsket om ei flyforbodssone over Ukraina, og sa at Russland har gjort himmelen over landet om til ei dødssone.

– Eg har ein draum. Desse orda er kjende for kvar og ein av dykk, sa Zelenskyj, med tilvising til den berømte talen til borgarrettsforkjemparen Martin Luther King Jr.

– I dag seier eg til dykk: Eg har eit behov. Eg har behov for å verne luftrommet vårt. Eg har behov for avgjerda dykkar, hjelpa dykkar, sa han.

USA og Nato har avvist dei mange oppmodingane frå Zelenskyj om å innføre ei flyforbodssone over Ukraina. Dei viser til potensialet for kraftig eskalering viss Nato-fly skyt mot russiske fly i handhevinga av ei eventuell flyforbodssone. Det har provosert den ukrainske presidenten.

– Er dette for mykje å be om? Å innføre ei flyforbodssone over Ukraina, for å redde folket, for at Russland ikkje skal få terrorisere dei frie byane våre, spurde Zelenskyj.

Han takka òg president Joe Biden og folket i USA for den overveldande støtta til Ukraina.

(©NPK)