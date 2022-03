Ukraina-samtalane går føre seg – angrepa held fram mot fleire byar

utenriks

Ukraina har avvist eit russisk forslag om nøytralitet etter svensk eller austerriksk modell, som vart lansert som eit mogleg kompromiss onsdag formiddag. Kontoret til president Volodymyr Zelenskyj seier at tryggingsgarantiar må på plass først.

– Ukraina er no i krig med Russland. Følgjeleg kan modellen berre vere ukrainsk, og berre med juridisk verifiserte tryggingsgarantiar, seier Ukrainas forhandlingsleiar Mykhailo Podoljak.

Samtalane fortset

Forhandlingane mellom representantar for Russland og Ukraina heldt fram onsdag. Russland har òg tidlegare peika på den svenske linja som ein modell, og då ofte definert den som «nøytralitetspolitikk». Det utan å nemne den såkalla solidariske tryggingspolitikken eller det nære samarbeidet mellom Sverige og forsvarsalliansen Nato, skriv nyheitsbyrået TT.

Tidlegare på dagen uttalte Russlands utanriksminister Sergej Lavrov at partane var nære ved å bli samde om ei formulering.

– Nøytral status blir no diskutert i samband med tryggingsgarantiar, sa Lavrov til den russiske TV-kanalen RBK.

Han ville ikkje gå i detalj, men sa at eit «forretningsmessig sinnelag» hadde komme til samtalane, og at det «gir håp om at vi kan bli samde på dette punktet».

Russlands forhandlingsleiar, Vladimir Medinskij, har uttalt at partane diskuterer eit mogleg kompromiss for eit framtidig Ukraina med eit mindre, alliansefritt militære.

– Ei lang rekkje punkt knytte til storleiken på Ukrainas militære blir diskuterte, sa Medinskij, ifølgje russiske medium.

Nye kampar

Geolokalisering gjennomført av CNN tyder på at ein granat eller ein rakett trefte ein brødkø i den ukrainske byen Tsjernihiv onsdag morgon.

Ein lokal journalist på staden seier at minst ti menneske vart drepne i angrepet, men det kan ikkje CNN stadfeste via uavhengige kjelder.

Ei tolv etasjars bustadblokk i Kyiv vart ramma av russiske artilleriangrep tidleg onsdag morgon, ifølgje naudetatane i den ukrainske hovudstaden.

Ein ni etasjars bygning i nærleiken vart òg påført skader i angrepet i distriktet Sjevtsjenko i 6-tida, opplyser naudetatane ifølgje BBC.

To personar vart ifølgje naudetatane såra og 35 evakuerte frå bygningen. Brannen som braut ut, er sløkt, og redningsmannskap leitar etter overlevande, skriv den britiske kringkastaren.

Videoar i sosiale medium viste tidlegare onsdag morgon store røykskyer som steig opp frå dei ramma bygningane.

Det ukrainske forsvaret har øydelagt fleire russiske militærhelikopter ved den internasjonale flyplassen i Kherson, viser satellittbilete frå Planet Labs.

På bilete, som er verifiserte av CNN, kan ein sjå store skyer av svart røyk og fleire helikopter som står i brann. Det dreier seg om minst tre helikopter.

Inga evakuering

Sivile som ville forlate omleira ukrainske byar onsdag, vart sitjande og vente. Ukrainske styresmakter seier dei ikkje har fått svar om humanitære korridorar.

– Spørsmålet om humanitære korridorar for Isjum og Mariupol er ope. Det er per no ikkje mogleg å frakte folk ut på ein forsvarleg måte, seier visestatsminister Irina Veresjtsjuk i ein video som vart publisert onsdag.

– Vi jobbar med løysingar for å levere mat og medisinar til erobra byar, seier ho.

Tysdag opplyste ukrainske styresmakter at om lag 20.000 sivile hadde vorte evakuerte frå Mariupol, men det har vorte gjort mange mislykka forsøk på evakuering tidlegare.

Veresjtsjuk skuldar russiske styrkar for å skyte mot humanitære kolonnar og samlingspunkt.

Russland har komme med liknande skuldingar mot ukrainske styrkar.

