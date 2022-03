Ukraina avviser russisk forslag om nøytralitet etter svensk modell

utenriks

– Dette er ei moglegheit som blir diskutert no, som kan bli vurdert som eit kompromiss, seier Peskov.

Ukraina avviser forslaget om nøytralitet etter svensk eller austerriksk modell. Kontoret til president Volodymyr Zelenskyj seier at tryggingsgarantiar må på plass først.

– Ukraina er no i krig med Russland. Følgjeleg kan modellen berre vere ukrainsk, og berre med juridisk verifiserte tryggingsgarantiar, seier Ukrainas forhandlingsleiar Mykhailo Podoljak.

Forhandlingane mellom representantar for Russland og Ukraina heldt fram onsdag. Russland har òg tidlegare peika på den svenske linja som ein modell, og då ofte definert han som «nøytralitetspolitikk». Det utan å nemne den såkalla solidariske tryggingspolitikken eller det nære samarbeidet mellom Sverige og forsvarsalliansen Nato, skriv nyheitsbyrået TT.

Tidlegare på dagen uttalte Russlands utanriksminister Sergej Lavrov at partane var nære ved å bli samde om ei formulering.

– Nøytral status blir no diskutert i samband med tryggingsgarantiar, sa Lavrov til den russiske TV-kanalen RBK.

Han ville ikkje gå i detalj, men sa at ein «forretningsmessig sinnelag» hadde komme til samtalane, og at det «gir håp om at vi kan bli samde på dette punktet».

Russlands forhandlingsleiar, Vladimir Medinskij, har uttalt at partane diskuterer eit mogleg kompromiss for eit framtidig Ukraina med eit mindre, alliansefritt militære.

– Ei lang rekkje punkt knytte til storleiken på Ukrainas militære blir diskuterte, sa Medinskij, ifølgje russiske medium.

