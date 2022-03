Ukraina: Inga semje om evakueringsruter onsdag

utenriks

– Spørsmålet om humanitære korridorar for Isjum og Mariupol er ope. Det er per no ikkje mogleg å frakte folk ut på ein forsvarleg måte, seier visestatsminister Irina Veresjtsjuk i ein video som vart publisert onsdag.

– Vi jobbar med løysingar for å levere mat og medisinar til erobra byar, seier ho.

Tysdag opplyste ukrainske styresmakter at om lag 20.000 sivile hadde vorte evakuerte frå Mariupol, men det har vorte gjort mange mislykka forsøk på evakuering tidlegare.

Veresjtsjuk skuldar russiske styrkar for å skyte mot humanitære kolonnar og samlingspunkt.

Russland har komme med liknande skuldingar mot ukrainske styrkar.

(©NPK)