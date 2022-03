USA vel truleg moderat renteheving

utenriks

Det vil i så fall bli første gong styringsrenta vert sett opp sidan 2018.

I februar nådde prisveksten sitt høgaste nivå på 40 år med ein inflasjon på 7,9 prosent, som dermed legg stort press på sentralbanksjef Jerome Powell for å stramme til.

Samtidig har krigen i Ukraina stukke kjeppar i hjula for planane til banken. Powell må no ta omsyn til at bruttonasjonalprodukt sannsynlegvis kjem til krympe etter kvart som tilbods- og logistikkproblem som følgje av krigen spreier seg gjennom verdsøkonomien. I tillegg stig prisane på olje, gass, mat og metall endå meir i kjølvatnet av den russiske invasjonen.

