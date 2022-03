Sandstormar frå Sahara gjer det vanskeleg å puste i Spania

utenriks

EUs Copernicus Atmosphere Monitoring Service seier at dei sporar ei stor mengd støv, som har «forverra luftkvaliteten over store delar av Spania, Portugal og Frankrike» for andre dag på rad.

– Dette er ikkje ei intensiv hending, men noko som skjer ein eller to gonger i året når lågtrykkssystem over Algerie og Tunisia samlar opp støv og ber det nordover til Europa. Støvet kan nå så langt som Storbritannia og til og med Island, slik det gjorde i fjor, seier Carlos Pérez García, som forskar på atmosfærisk støv ved Barcelona Supercomputing Centre.

