Russisk bilgigant stengjer fabrikkar på grunn av sanksjonane

Konsernet, som mellom anna er kjent for å lage bilmerket Lada og også produserer Renault i Russland, flyttar sommarferien til arbeidstakarane til 4. april. Tiltaket skal etter planen sørgje for at Avtovaz kan hente inn tilstrekkelege delar til å sikre drift som normalt frå 25. april.

Dei to fabrikkane har allereie vore stengde sidan byrjinga av mars. Ei rekkje russiske fabrikkar har måtta stengje på grunn av sanksjonane som landet fekk etter invasjonen av Ukraina. Dei fører til stor mangel på delar frå vestlege produsentar.

