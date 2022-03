Rapport: Dårleg framkomme for russiske styrkar

utenriks

Den utbreidde bruken av vegnettet viser at russarane vegrar seg for å bevege seg i terrenget, heiter det i den daglege oppdateringa frå det britiske forsvarsdepartementet. Dei påpeikar at øydeleggingane som ukrainske styrkar har gjort av bruer, har vore viktig for å bremse den russiske framrykkinga.

Rapporten seier ukrainarane har vore flinke til å utnytte manglande russisk evne til å manøvrere til å motarbeide offensiven og påføre angriparane store tap.

I tillegg blir russarane hemma av at dei ikkje har klart å etablere herredømme over luftrommet og dermed ikkje kan bruke luftstyrkane sine effektivt.

