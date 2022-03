Nazanin Zaghari-Ratcliffe lauslaten og på veg heim frå Iran

utenriks

Tidlegare opplyste Sky News at ho og Anooshesh Ashouri, også britisk-iransk, var lauslatne og på veg til flyplassen i Teheran.

– Nazanin er på flyplassen i Teheran og på veg heim, skriv Siddiq på Twitter.

Siddiq opplyste tysdag at Zaghari-Ratcliffe hadde fått tilbake det britiske passet sitt i helga, og at eit britisk forhandlingsteam var i Teheran. Også statsminister Boris Johnson stadfesta at det var forhandlingar på gang.

Zaghari-Ratcliffe jobbar for Thomson Reuters Foundation og vart arrestert i Iran i 2016. Ho vart dømd for planar om å velte den iranske regjeringa, noko ho avviser, og ho sat over fem år i fengsel før ho vart lauslaten og sett i husarrest i sin eigen heim i Teheran.

43-åringen vart arrestert på flyplassen i Teheran saman med den vesle dotter si i april 2016 etter å ha besøkt familien i Iran. Mannen hennar Richard Ratcliffe har utrøytteleg jobba for at ho skulle lauslatast.

(©NPK)