Kredittbyrå: Russisk statsbankerott kan vere eit faktum om kort tid

utenriks

Forfallet på 117 millionar dollar i renter er det første i utanlandsk valuta sidan Russland varsla at kreditorar i land som har innført sanksjonar etter invasjonen av Ukraina, vil bli behandla annleis. Dermed vil utlånarar som allereie har sett investeringane i Russland krympe i verdi, få eit viktig signal når betalingsfristen går ut, skriv Bloomberg. Rentebeløpet svarer til i overkant av ein milliard norske kroner.

Sanksjonar som rammar russiske bankar og sperring av Russlands kontoar i utlandet, gjer at det kan bli vanskeleg å få betalt gjelda. Kreml har òg antyda at dei kan betale i rublar, noko som også vil reknast som misleghald, skriv Reuters.

Store valutareservar

Før krigen hadde Russland nærare 650 milliardar dollar i valutareservar og oljeinntekter på fleire hundre millionar dollar per dag.

Også økonomiske forpliktingar i rublar kan føre Russland ut i statsbankerott, altså at landet ikkje betener gjelda si. Landet har to veker igjen til å handtere statsobligasjonar i rublar som forfall 2. juni. skriv kredittvurderingsbyrået Fitch i eit dokument.

Siste gong i 1918

Dersom dei ikkje ryddar opp innan 1. april, vil det vere første gong sidan 1998 at landet ikkje betaler rubelgjelda si i tide. Sist gong dei ikkje betalte det dei skylde i utanlandsk valuta var i 1918, i kjølvatnet av den kommunistiske revolusjonen.

Fitch nedjusterte nyleg Russlands kredittverdigheit frå B til C, som plasserer russiske obligasjonar i kategorien «søppelstatus». Det antydar at manglande betaling av statsgjelda kan vere like om hjørnet.

(©NPK)