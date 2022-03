IEA kuttar oljeprognose etter invasjonen av Ukraina

utenriks

Den endra prognosen er 1,3 millionar fat per dag lågare ein tidlegare anteke for resten av året. For heile året betyr det ein reduksjon på 950.000 fat per i gjennomsnitt. IEA ser likevel for seg ein vekst på 2,1 millionar fat per dag samanlikna med fjoråret.

Den samla etterspurnaden etter olje i år blir no anslått å bli 99,7 millionar fat per dag. Dermed svarer den siste justeringa til ein reduksjon på rundt 1,3 prosent i forventningane.

I tillegg til sanksjonane som er innførte etter Russlands invasjon av Ukraina, gjer prisvekst på basisvarer at IEA trur veksten i verdsøkonomien vil minke.

(©NPK)