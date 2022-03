Håp om forhandlingsløysing, men dei russiske angrepa held fram

utenriks

– Ifølgje førebelse data var det hundrevis av sivile i teateret. Lagnaden deira er ukjend sidan inngangen til bomberommet er blokkert av bygningsrestar, skriv leiaren for regionsadministrasjonen, Pavlo Kyrylenko, på Facebook.

– Russarane lyg om alt og hevdar at det var hovudkvarteret til Azov-regimentet, men dei veit at det berre var sivile der, skriv han. Azov-regimentet var ein ultranasjonalistisk milits som no er ein integrert del av den ukrainske nasjonalgarden.

Rasert

Viseordføraren i Mariupol, Sergej Orlov, seier til BBC at det var mellom 1.000 og 1.200 sivile i bygningen som vart bomba, men han veit ikkje kor mange som vart drepne eller såra.

Det er ikkje stadfesta frå uavhengig hald om det var sivile i bygningen, men bilete i sosiale medium viser at teateret er delvis rasert.

Det russiske forsvarsdepartementet nektar likevel for at russiske styrkar angreip teateret, ifølgje det statlege russiske nyheitsbyrået RIA Novosti.

Nær semje?

Samtidig med at dei russiske angrepa mot mål i Ukraina held fram, heldt også dei russiske og ukrainske forhandlarane fram diskusjonane om ei mogleg fredsløysing.

Avviser

– Våpenkvile, tilbaketrekking av russiske soldatar og tryggingsgarantiar frå ei rekkje land.

Tidlegare onsdag understreka Podoljak at Ukraina har avvist eit forslag om nøytralitet etter svensk eller austerriksk modell, som vart lansert som eit mogleg kompromiss onsdag formiddag.

Brødkø

Ifølgje ein lokal journalist i byen Tsjernihiv vart minst ti menneske drepne då ein granat eller rakett trefte ein brødkø onsdag morgon. Dette er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder.

Meldingar om drepne i eit russisk rakettangrep mot ein bilkolonne med sivile som vart evakuert frå Mariupol, har heller ikkje late seg stadfeste frå uavhengig hald, ei heller skuldingane om russiske angrep mot sivile mål i Zaporizjzja, der tusen som har flykta frå Mariupol oppheld seg.

Tysdag opplyste ukrainske styresmakter at om lag 20.000 sivile var evakuerte frå Mariupol.

ICJ-rettsavgjerd

Den øvste domstolen i FN, Den internasjonale domstolen (ICJ), beordra i ei rettsavgjerd onsdag Russland til å stanse invasjonen av Ukraina, noko Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj karakteriserte som ein total siger.

– ICJ har kravd at invasjonen stansar straks. Den rettsavgjerda er bindande i samsvar med internasjonal lov. Russland må straks etterleve henne. Dersom dei ignorerer rettsavgjerda, vil Russland bli endå meir isolert, seier han.

Rettsavgjerda i ICJ er bindande, men domstolen har inga myndigheit til å sørgje for at eventuelle pålegg faktisk blir gjennomførte. Saka må då sendast over til Tryggingsrådet, der Russland har vetomakt.

