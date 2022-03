Håp om at Zaghari-Ratcliffe snart blir lauslaten i Iran

utenriks

Håpet aukar om at ho snart kan bli lauslaten, etter at ein medlem av parlamentet tysdag sa at ho har fått tilbake det britiske passet sitt.

Parlamentsmedlemmen Tulip Siddiq sa òg at eit britisk forhandlingsteam er i Teheran, medan Zaghari-Ratcliffe sjølv er i huset til familien i den iranske hovudstaden.

Johnson, som er i Abu Dhabi, stadfestar at forhandlingane går føre seg i Teheran, men ville ikkje gi meir detaljar.

Zaghari-Ratcliffe jobbar for Thomson Reuters Foundation og vart arrestert i Iran i 2016. Ho blir skulda for planar om å velte den iranske regjeringa, noko ho avviser.

(©NPK)