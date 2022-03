Forsvarsministeren varslar opprusting i Nato

utenriks

– Det er no teke ei avgjerd om at Natos militære rådgivarar fram til møtet i juni skal utarbeide forslag om korleis Nato i endå større grad kan styrkje forsvaret av medlemslanda, både i form av større investeringar og styrkar, og korleis desse skal fordelast, seier Enoksen.

– Det kan bety at Noreg må vêr førebudd på å delta endå meir enn det vi gjer i Litauen i dag til dømes, men også at vi må ta eit større ansvar heime med å leggje til rette for mottak av allierte styrkar og styrkje vårt eige forsvar, seier han.

Tidlegare onsdag varsla Enoksen at regjeringa vil komme med ein plan for styrking av forsvaret innan fredag.

(©NPK)