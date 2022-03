Flyktninghjelpen skuffa etter givarkonferanse for Jemen

utenriks

– Eg er djupt skuffa over at trass i alle åtvaringane våre så har leiarane i verda bestemt å løyve berre 1,3 milliardar dollar av dei 4,2 milliardar dollarane som jemenittane så desperat treng.

Det seier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, etter utfallet av den internasjonale givarkonferansen for Jemen.

– Menneska i Jemen treng den same støtta og solidariteten som vi har sett for menneske i Ukraina, seier generalsekretæren.

– Særleg sidan krisa i Europa dramatisk vil påverke tilgangen til mat og drivstoff for jemenittane og gjere ein allereie alvorleg situasjon endå verre. Vi må handle no for å unngå at fleire tusen døyr av svolt, seier han vidare.

Egeland seier det er fleire menneske er i nød i Jemen i år enn i fjor, at fleire barn vil svelte og sove ute, og at fleire lokalsamfunn vil stå utan tilgang til reint vatn.

– Likevel har vi av ein eller annan grunn mindre pengar til å støtte dei no, seier generalsekretæren.

Ifølgje FN trengst det 4,2 milliardar dollar i år for at over 23,4 millionar menneske i nød skal få humanitær hjelp.

(©NPK)