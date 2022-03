FN-domstol kjem med rettsavgjerd om invasjonen av Ukraina

utenriks

Rettsavgjerda frå Haag blir den første uttalen frå ein internasjonal domstol etter at krigen starta for tre veker sidan.

Ukraina har trekt Russland for domstolen med påstandar om brot på folkemordkonvensjonen frå 1948. Dei ber retten beordre omgåande stans i krigshandlingane. Ukraina har òg bede retten fastslå at det ikkje finst noko juridisk grunnlag for invasjonen. Russland boikotta høyringa i domstolen 7. mars.

ICJs avgjerder er bindande, men domstolen har inga myndigheit til å sørgje for at eventuelle pålegg faktisk blir gjennomførte.

