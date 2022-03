Enoksen open for å sende fleire soldatar austover

utenriks

Forsvarsministeren er onsdag i Brussel der han deltek på eit ekstraordinært Nato-møte.

Blant sakene Nato-ministrane skal diskutere, er konkrete tiltak for å styrkje tryggleiken til alliansen på lang sikt. Det kan mellom anna bety betydeleg større styrkar i den austlege delen av Nato, varsla generalsekretær Jens Stoltenberg på ein pressekonferanse tysdag.

Kan bli aktuelt å styrkje bidraget

Noreg har allereie forsterka styrkebidraget sitt i Litauen med 50–60 soldatar.

Ifølgje Enoksen kan det bli aktuelt med ytterlegare forsterkningar.

– Det kan bli aktuelt, men så langt har vi ikkje fått nokon førespurnader om å bidra ytterlegare utover det vi allereie har gjort, seier Enoksen til pressa onsdag morgon.

Han trur ei styrking av Natos nærvær i aust er ein sannsynleg konsekvens av det som no skjer i Ukraina.

– Det er blant tinga som skal diskuterast i dag – kor stor Natos nærvær på austflanken skal vere, også på permanent basis, seier Enoksen.

Vurderer å sende våpen

Regjeringa gjer òg løpande vurderingar av våpenbidraget til Ukraina, seier Enoksen. Noreg har hittil sendt 2.000 panservernrakettar av typen M72 til Ukraina via Polen.

– Vi vurderer det fortløpande.

– Det kjem førespurnader òg til Noreg om auka støtte, og det har vi til vurdering no – om og korleis vi kan bidra meir, både når det gjeld å ta imot flyktningar, som eg trur blir veldig krevjande framover, men også på våpensida og sjølvsagt med humanitær støtte, seier forsvarsministeren.

Enoksen har òg varsla at regjeringa aukar løyvingane til Forsvaret i år.

– Regjeringa har bestemt seg om å styrkje Forsvaret allereie i år med ei ekstra løyving, sa Enoksen, som tidlegare i veka sat i budsjettkonferanse med resten av regjeringskollegiet.

Takka Stoltenberg

Generalsekretær Jens Stoltenberg opna Nato-møtet onsdag ved å ta imot USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, som takka Stoltenberg for leiarskapen hans.

– Nærværet vårt her sender eit signal om at vi står saman i støtta vår til Ukraina og fordømmer Russlands uprovoserte og grunnlause invasjon av Ukraina, sa Austin på eit pressetreff onsdag morgon.

Stoltenberg understreka på si side at Nato må sørgje for at Ukraina-krigen ikkje eskalerer.

– Nato har eit ansvar for å sørgje for at denne krisa ikkje eskalerer utover Ukraina. Det er òg grunnen til at vi har auka nærværet vårt i den austlege delen av alliansen, sa han.

