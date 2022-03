Dette skjedde i Ukraina i natt

utenriks

* USAs president Joe Biden vil kunngjere ein ny pakke på 800 millionar dollar i militærhjelp til Ukraina i dag, opplyser kjelder til fleire medium. Pengane kjem på toppen av 200 millionar dollar som vart sende i helga, og dermed vil det totalt vere lova ein milliard dollar i bistand den siste veka.

Summen tilsvarer rundt 9 milliardar kroner. Det var Wall Street Journal som først melde om bistandsmidlane. Ukraina har bede om jagarfly og at det blir oppretta ei flyforbodssone over landet, men desse ønska blir etter seiande ikkje oppfylte.

* Det ukrainske forsvaret har øydelagt fleire russiske militærhelikopter ved den internasjonale flyplassen i Kherson, viser satellittbilete frå Planet Labs. På bilete som er verifiserte av CNN, kan ein sjå store skyer av svart røyk og fleire helikopter som står i brann. Det dreier seg om minst tre helikopter.

CNN skriv at angrepet er det mest skadelege som det er kjent at det ukrainske forsvaret har gjennomført mot russiske helikopter i krigen. Militære køyretøy i nærleiken av flyplassen skal òg ha vorte treft.

* Ukrainske styrkar slo tysdag kveld tilbake eit russisk angrep mot Kharkiv, seier styresmaktene i regionen. Dei russiske styrkane skal ha prøvd å storme byen frå ein forstad halvanna mil nordover, seier guvernør Oleh Synebugov.

Ukrainske styrkar var i stand til å «presse fienden bak forbi tidlegare posisjon», skriv han på Telegram. Han kallar det for eit «skammeleg nederlag». Det har ikkje komme opplysningar om tap på nokon av sidene. Etter at mørket fall tysdag kveld, heldt russiske styrkar fram med artilleriangrepa mot byen.

* Russiske styrkar har innteke eit sjukehus i Mariupol og held rundt 500 menneske som gislar, ifølgje Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko. Han seier at russiske styrkar dreiv rundt 400 menneske frå nabobygg inn på sjukehuset.

På Telegram skriv han at rundt 100 legar og pasientar òg truleg er på sjukehuset. Ifølgje Kyrylenko bruker styrkane dei inne i sjukehuset som menneskelege skjold, og dei tillèt ingen å dra.

– Det er umogleg å forlate sjukehuset. Dei skyt mykje, seier han.

* Det vart uttrykt forsiktig optimisme frå ukrainsk hald etter samtalane på tysdag med Russland. Ein av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivarar sa at Russland ikkje lenger stiller krav om at Ukraina må overgi seg, medan ein annan sa at det er rom for kompromiss.

Zelenskyj sjølv sa at dei russiske krava byrja å bli meir realistiske.

* Det har komme meldingar om flyalarm og eksplosjonar i fleire byar, blant dei Kyiv.

* Polen ber om at det blir utstasjonert Nato-leia fredsstyrkar i Ukraina. Nato har fleire gonger slått fast at det er uaktuelt å sende soldatar til landet. Det trengst eit fredeleg Nato-oppdrag med «vern frå væpna styrkar», seier visestatsminister Jaroslaw Kaczynski.

– Dette kan ikkje vere eit uvæpna oppdrag. Det må jobbe for å tilby humanitær og fredeleg bistand, seier han vidare.

* Zelenskyj la seint tysdag kveld ut ein video på Telegram der han sit saman med Polens statsminister Mateusz Morawiecki, tsjekkiske Petr Fiala og slovenske Janez Jansa og andre møtedeltakarar i eit rom utan vindauge.

– Besøket deira til Kyiv i denne vanskelege tida for Ukraina er ei sterk støtteerklæring. Vi set verkeleg pris på det, seier Zelenskyj i videoen.

(©NPK)