BBCs nettside blokkert i Russland

– Eg trur at dette berre er byrjinga på mottiltaka mot informasjonskrigen Vesten har innleidd mot Russland, seier talspersonen til det russiske utanriksdepartementet, Maria Zakharova, på Telegram.

BBC stansa tidlegare i månaden all dekning frå Russland med tilvising til ei ny lov som gjer det straffbart å spreie det russiske styresmakter reknar for å vere «usann» informasjon. Brot på lova kan gi opptil 15 års fengsel.

For å gi russarane tilgang på uavhengig informasjon, ikkje minst om krigen i Ukraina, lósar BBC no lesarar og lyttarar over på det såkalla mørke nettet, der det er oppretta ein alternativ kanal.

BBC rår russarane til å nytte seg av Tor-programvare som sender internett-trafikken gjennom eit verdsomspennande, frivillig nettverk av datamaskiner, og som er svært vanskeleg for dei russiske styresmaktene å sperre.

