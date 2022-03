utenriks

Det opplyser presidenten i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan har prøvd å leggje til rette for diplomatiske framstøytar mellom dei to landa etter den russiske invasjonen. Førre veke var Tyrkia vertskap for samtalar mellom Russlands utanriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba.

Samtalane gav ingen resultat.

