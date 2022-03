Ukrainske styresmakter: 2.000 bilar har forlate Mariupol via humanitære korridorar tysdag

utenriks

Byrådet i Mariupol melder om evakueringa på Telegram, og legg til at 2.000 bilar til ventar på å forlate byen. Det er ikkje kjent kor mange som er i bilane.

Måndag klarte for første gong om lag 160 bilar å køyre frå Mariupol i retning Zaporizjzja.

Fleire tidlegare forsøk på å evakuere sivile frå Mariupol har i stor grad mislykkast, og mellom anna Røde Kors har åtvara om at situasjonen i byen er ekstrem for dei minst 200.000 som ventar på evakuering. Byen manglar mat, straum, vatn og varme. Måndag melde ukrainske styresmakter at minst 2.500 personar har døydd under omleiringa.

Det har heller ikkje lykkast ukrainske styresmakter å nå fram til byen med hjelpekolonnar, då dei hevdar desse blir blokkerte av russiske styrkar. Ifølgje Sky News er ein hjelpekolonne blokkert i nabobyen Berdjansk.

