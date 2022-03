Ukraina stålset seg for nye angrep mot Kyiv

utenriks

Tysdag ettermiddag stadfesta ein medlem av den ukrainske forhandlingsdelegasjonen at samtalane mellom partane er i gang igjen. Kreml har uttalt at det er for tidleg å seie kva resultatet av forhandlingane vil bli.

I ein videotale bad Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj russiske soldatar om å slutte å krige og å overgi seg.

– Eg tilbyr dykk ein sjanse til å overleve, seier han i videoen.

Ifølgje anslag frå Ukrainas forsvar tysdag morgon har 13.500 russiske soldatar vorte drepne hittil i krigen.

Ventar angrep på Kyiv

Samtidig hevdar Russlands forsvarsdepartement at dei har kontroll på heile Kherson-regionen sør i Ukraina. Det blir òg meldt at russiske militære rykkjer nærare inn mot Kyiv.

Observatørgruppa SOHR har varsla at 40.000 syrarar har meldt seg for å kjempe for Russland i Ukraina. Dei skal no vurderast av det omstridde tryggingsselskapet Wagner Group.

Tre millionar ukrainarar har no flykta frå landet, i tillegg til store mengder internt fordrivne, viser tal frå FN. Det går særleg hardt utover barna, og det blir anslått at eitt barn blir drive på flukt kvart sekund.

Tusenvis evakuerte måndag

Rundt 4.000 sivile vart evakuerte frå Kyiv og andre stader måndag, men berre sju av ti fluktkorridorar fungerer. Det stadfesta Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk seint måndag, ifølgje det ukrainske nyheitsbyrået UNIAN.

Rundt 2.000 av dei vart evakuerte frå Kyiv-regionen. Tysdag har det omsider lykkast å få evakuert mange sivile frå omleira Mariupol. Ukrainske styresmakter har skrive at 2.000 bilar har forlate byen, medan 2.000 framleis står i kø.

Ein hjelpekolonne med mat og medisinar på veg mot denne byen blir likevel framleis blokkert frå å komme fram.

Måndag vart det òg meldt frå ukrainske styresmakter at minst 2.500 personar så langt har døydd i den russiske omleiringa av Mariupol.

Angrep mot bustadområde

Fire personar er drepne etter eit angrep mot ei bustadblokk i Ukrainas hovudstad Kyiv, melder redningstenesta i landet tysdag morgon.

– To drepne personar vart henta ut, og 27 personar vart redda, skriv Ukrainas redningsteneste i ein Facebook-post ifølgje AFP. Seinare vart det meldt om to nye dødsfall.

Bustadblokka ligg i Sviatosjynskyj-distriktet vest i Kyiv.

Fleire angrep vart retta mot bustadområde i distriktet tidleg tysdag morgon, og angrepa førte mellom anna til ein stor brann i ei bustadblokk på 16 etasjar.

Også i Podilsk-distriktet nord i byen vart ei bustadblokk ramma, men her er det førebels ikkje meldt om døde. Aust i byen vart ein einebustad treft.

Ukrainas militære og naudetatar seier brannane skjedde som følgje av artilleriangrep.

Også forstadene Irpin, Hostomel og Butsja har vorte trefte av angrep i natta, ifølgje ukrainske styresmakter, skriv Sky News.

Fleire sanksjonar

Same dag forhandlingane finn stad, er ein fjerde runde med sanksjonar vedtekne av EU. Dei er retta mot militærindustrien, stålindustrien og energisektoren.

I tillegg innfører EU òg eit forbod mot å eksportere luksusvarer som dyre bilar og smykke frå EU for å ramme den russiske eliten, og utvidar krinsen med oligarkar som blir omfatta av tidlegare sanksjonar.

Også Japan og Storbritannia har tysdag innført nye sanksjonar.

