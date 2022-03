Storbritannia åtvarar om bruk av biologiske våpen i Ukraina

utenriks

Deretter kan Kreml skulde ukrainarane for å ha slike våpen, som påskot for å sjølv ta dei i bruk, meiner britane.

– Russiske skuldingar om at Ukraina har til hensikt å bruke kjemiske og biologiske våpen held fram med å komme. Vi har ikkje sett noko bevis som støttar opp under desse skuldingane, tvitrar departementet.

Natos generalsekretær kalla dei russiske påstandane om at det er laboratorium for utvikling av slike våpen i Ukraina for «absurde» i eit intervju med den tyske avisa Welt am Sonntag.

– No når desse falske skuldingane er sett fram, må vi vere årvakne fordi det er mogleg at Russland sjølv planlegg å bruke kjemiske våpen i ly av denne haugen med løgner, sa Jens Stoltenberg.

(©NPK)