Stoltenberg fryktar russisk bruk av kjemiske våpen

På ein pressekonferanse før forsvarsministrane i Nato møtest i Brussel, sa Stoltenberg at Russland held fram med å lyge om det som skjer i og rundt Ukraina.

– No kjem dei med absurde påstandar om biologiske laboratorium og kjemiske våpen. Det er endå ei løgn, seier Nato-sjefen, som er uroleg for at russarane sjølve kan ta slike våpen i bruk.

– Eg er uroleg for at Moskva kan gjennomføre ein falskt-flagg-operasjon som kan inkludere kjemiske våpen, seier han.

Ein slik operasjon blir gjennomført for å leggje skulda på motparten og kan brukast som påskot til å angripe som «svar».

Framleis støtte

Stoltenbergs uttale kom etter at han sa at Nato «i fleire månader har avslørt Russlands (...) løgner».

– Dei påstod at dei ikkje hadde planar om å invadere Ukraina, men dei gjorde det. Dei påstod at dei skulle trekkje styrkane tilbake, men dei sende inn fleire. Dei påstår at dei vernar sivile, men dei drep sivile, sa generalsekretæren og gjentok Nato-støtta til Ukraina.

– Ukraina har ein grunnleggjande rett – nedfelt i FN-charteret – til å forsvare seg. Nato-landa vil halde fram med å støtte opp om denne retten og bidra med militært utstyr og økonomisk og humanitær hjelp, sa Stoltenberg. Han gjorde det også klart kven som har det i si makt å stanse krigen omgåande.

– Putin kan avslutte krigen no. Han kan trekkje alle styrkane tilbake, og det ber vi han om å gjere.

Fleire soldatar i aust

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov og Nato-partnarane Georgia, Sverige, Finland og EU deltek også på møtet onsdag. Der skal Nato-ministrane diskutere konkrete tiltak for å styrkje tryggleiken på lang sikt, seier Stoltenberg.

– På land kan det bety mykje større styrkar i den austlege delen av Nato, høgare beredskap og meir framskoten utplassering av utstyr. Vi vil også diskutere å auke utplasseringa av luft- og sjøstridskrefter.

Han varsla også fleire og større øvingar og sa at rakett- og cyberforsvar vil bli diskutert på hovudkvarteret i Brussel onsdag.

