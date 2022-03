Statsministrane i Polen, Tsjekkia og Slovenia på besøk i Kyiv

utenriks

Mateusz Morawiecki frå Polen, Petr Fiala frå Tsjekkia og Janez Jansa frå Slovenia kom til Kyiv med tog tysdag ettermiddag, skriv Morawiecki på Facebook.

Dei tre statsministrane opplyste på førehand at dei reiste som representantar for EU, og reisa vart koordinert med EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Landa dei leier, er også medlemmer av Nato.

– Formålet med besøket er å stadfeste den urokkelege støtta frå heile EU til Ukrainas sjølvstende og å presentere ein brei pakke med støtte til den ukrainske staten og samfunnet, heitte det i ei fråsegn frå den polske regjeringa før besøket.

– Kampen deira er kampen vår

Jansa seier besøket er ein bodskap om at Ukraina er eit europeisk land som ein dag fortener å bli medlem av EU.

– Takk for at de forsvarer ikkje berre heimlandet dykkar og europeisk territorium, men for at de forsvarer kjernen i Europas verdiar og levesett. Kampen dykkar er kampen vår, og saman skal vi vinne fram, skreiv han på Twitter retta til det ukrainske folket.

Tilknytinga til Europa var også bodskapen då Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidlegare denne månaden talte til EU-parlamentet.

– Vi kjempar for å bli likeverdige medlemmer av Europa. Eg meiner at vi no viser alle at det er det vi er.

Besøkte Georgia i 2008

Med i den polske delegasjonen er også visestatsminister Jaroslaw Kaczynski, som hadde ein bror som døydde i ein flystyrt i Russland i 2010. Han var då på veg til ei minnemarkering for polakkar som vart drepne av Sovjetunionens hemmelege politi under andre verdskrigen.

Som president besøkte Lech Kaczynski Georgia i 2008, då den tidlegare Sovjet-republikken vart angripen av Russland.

– I dag Georgia, i morgon Ukraina, dagen etter Baltikum, og så har tida kanskje komme for landet mitt, Polen, sa han den gongen. Det sitatet la Morawiecki ut på Facebook før han tok fatt på reisa austover.

Tysdag morgon kom det meldingar om fleire angrep som vart retta mot bustadområde i områda rundt Kyiv. Samtidig hevdar det russiske forsvarsdepartementet at dei har kontroll på heile Kherson-regionen sør i Ukraina.

