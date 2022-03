Russland truleg på veg ut av Europarådet

utenriks

Forslaget om å ekskludere Russland som medlem på grunn av krigen i Ukraina skal etter planen behandlast tysdag kveld. Medlemmene i Europarådet er samla til eit to dagar langt ekstraordinært møte i Strasbourg i Frankrike.

– Dersom dette blir vedteke i kveld, er det ei historisk avgjerd frå parlamentarikarforsamlinga i Europarådet (PACE). Aldri før har PACE bede om at eit anna land skal kastast av Europarådet, seier Ingjerd Schou i Høgre til Dagbladet.

Russland vil trekkje seg

Ifølgje gangen i eksklusjonssaker, blir landet det gjeld, først bede om å trekkje seg frå Europarådet. Dersom landet ikkje frivillig trer ut, vil det bli ekskludert. Det er opp til ministerkomiteen (regjeringsleddet) å gjere det endelege vedtaket.

Men det ligg an til at Russland vil trekkje seg før det kjem til eksklusjonsvedtak. Det russiske utanriksdepartementet sende ut ei kunngjering tysdag ettermiddag der det heiter at Russland har sett i verk ein prosedyre for å tre ut av Europarådet.

Departementet la ut ei fråsegn på meldingstenesta Telegram, ifølgje nyheitsbyrået AFP. Der gjekk det fram at Russland har varsla generalsekretæren i Europarådet, Marija Pejcinovic Buric, om at dei aktar å trekkje seg ut.

Vil ikkje møte

Førre veke kunngjorde Russland at dei ikkje lenger vil møte i Europarådet fordi EU- og Nato-landa opptrer uvennleg. EU- og Nato-landa held fram linja med å øydeleggje organisasjonen og det felles humanitære og juridiske rommet i Europa, heiter det i ei fråsegn frå det russiske utanriksdepartementet til nyheitsbyrået Tass.

Så lenge president Vladimir Putin vel krig framfor demokrati og fred, har Russland ikkje noko å gjere i gjere i felleseuropeiske demokratiske samlingar, meiner Schou, som er visepresident i Europarådet.

– Den meiningslause krigen til Putin møter motstand i eit samla Europa. Gjennom kraftige sanksjonar og politisk isolasjon sender vi kraftige signal til Putin-regimet, seier ho.

Suspendert etter Krim-annekteringa

Europarådet vart oppretta i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Parlamentarikarforsamlinga i rådet er sett saman av representantar for nasjonalforsamlingane i medlemslanda, totalt 324 medlemmer.

Formålet med Europarådet er å arbeide for å styrkje menneskerettar, demokrati og rettsstaten i medlemslanda.

Russland vart mellombels suspendert frå rådet 25. februar som følgje av krigen i Ukraina. Etter annekteringa av Krim i 2014 mista Russland stemmeretten i Europarådet, men fekk han tilbake i 2019.

