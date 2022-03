utenriks

Det er det statlege russiske nyheitsbyrået RIA Novosti som skriv dette, og siterer talsmannen til det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov.

Kherson, ein viktig hamneby ved munningen til elva Dnipro, er den einaste av Ukrainas storbyar som Russland hittil har erobra i krigen. Dei tok han 2. mars. No hevdar dei altså å ha kontroll over heile regionen Kherson er sete for.

