utenriks

Det var under ei nyheitssending måndag at Ovsjannikova stilte seg opp bak nyheitsopplesaren med ein plakat der ho bad om at krigen blir stansa. Ho oppmoda også TV-sjåarane til å ikkje tru på det dei blir fortalde.

Ho vart arrestert og varetektsfengsla, og tysdag møtte ho i retten.

Brot på dei russiske lovene mot å demonstrere kunne gitt ti dagars fengsel, men domstolen nøgde seg med å gi Ovsjannikova ei bot på 30.000 rublar, godt og vel 2.500 kroner etter gjeldande kurs.

