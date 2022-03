Opptøyar på Korsika etter angrep på fengsla nasjonalist

utenriks

Korsika, ein av dei største øyane i Middelhavet og fødestaden til Napoléon Bonaparte, har vore fransk sidan slutten av 1700-talet.

Ho er kjend som «Venleikens øy» på grunn av dei urørte strendene, det spektakulære landskapet og det varme klimaet. Ho er òg svært populær blant turistar, som også er den viktigaste inntektskjelda på øya.

Men den politiske situasjonen på øya er langt frå paradisisk. Det er konstante spenningar mellom nasjonalistar som søkjer meir sjølvstende, eventuelt fullt sjølvstende, og representantar for styresmaktene og den franske regjeringa.

I nyare tid har øya vore prega av angrep på statlege representantar og på feriehusa til folk frå det franske fastlandet, og dessutan vald mellom rivaliserande kriminelle grupper. Ei valdshending i eit fengsel 2. mars i år har vekt raseriet igjen.

Angripen i fengsel

Den drapsdømde korsikanske nasjonalistleiaren Yyvan Colonna (61) ligg i koma etter at ein terrordømd medfange angreip han 2. mars i år.

Medfangen, som har innrømt å ha angripe Colonna, er sikta for drapsforsøk. Han skal ha vorte sint på grunn av «blasfemiske utsegner» Colonna etter seiande kom med i fengselet.

Colonna var i ferd med å sone ein livstidsdom for drapet på lokalpolitikaren Claude Erignac i 1998, som vart skoten på veg til ein konsert.

Politiet mistenkjer òg sterkt at den tidlegare geitegjetaren Colonna har vore involvert i Frigjeringsrørsla FNLC (Nasjonal Front for frigjeringa av Korsika), som har gjennomført ei rekkje attentat og bombeaksjonar.

Sjølv har Colonna heile tida nekta for å ha hatt noko med drapet på Erignac å gjere. Han kalla seg politisk aktivist og har alltid vore tydeleg på at han er for eit sjølvstendig Korsika.

Enkelte korsikanarar ser framleis på Colonna som ein helt i kampen for frigjering frå Frankrike. Etter angrepet på han har det vore fleire protestar i byane til støtte for Colonna. Det er den franske regjeringa nasjonalistane rettar sinnet sitt mot.

67 såra

Den franske regjeringa fordømmer på si side valden og ber om ro etter kraftige samanstøytar mellom demonstrantar og politi i helga. Då vart 67 personar såra, blant dei 44 politifolk.

Det blir anslått at mellom 7.000 og 10.000 personar demonstrerte søndag. Opptil 300 maskerte demonstrantar kasta Molotov-cocktails og steinar på politiet, som svarte med tåregass og vasskanonar.

Måndag har politiet i fleire byar bede innbyggjarane om å halde seg innandørs. Men det er venta at nye demonstrasjonar vil komme.

Førre veke var det òg valdelege samanstøytar. I byane Ajaccio, Calvi og Bastia har fleire hundre delteke i protestar som utarta til samanstøytar med tryggingspersonell.

I Ajaccio braut demonstrantar seg inn i tinghuset og tende på papiravfall, før dei tok seg vidare til ein bank, som vart rasert. Lokale styresmakter seier 14 personar, blant dei ein TV-journalist, vart skadd i byen.

Høg spenning

Det blir meldt om at spesielt mange unge deltek i demonstrasjonane. Dei legg skulda på den franske regjeringa, som ikkje klarte å verne Colonna.

På plakatane til fleire demonstrantar står det «den franske staten er ein mordar».

Det har lenge vore eit krav om at korsikanske fangar skal få sone på øya for å vere nærare familiane sine. Colonna har sete fengsla i Sør-Frankrike, og styresmaktene har i lang tid avvist kravet hans om å bli overført til Korsika. Dei seier brotsverket hans gir han spesialstatus.

I eit forsøk på å dempe spenninga oppheva statsminister Jean Castex denne statusen tysdag, men for mange av tilhengjarane til den drapsdømde nasjonalisten er dette tiltaket for lite og kom for seint.

(©NPK)