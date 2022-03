Ny børsnedgang i Hongkong og Shanghai

utenriks

I Shanghai er nedgangen ved stengjetid ned 4,95 prosent.

Nedgangen blir knytt til at mange kvittar seg med aksjar i teknologisektoren, fordi Shenzhen, Kinas teknologisentrum, blir stengd ned etter koronasmitte.

I takt med nedgangen i Hongkong, er òg hovudindeksane i Shenzhen i minus. Tysdag morgon (norsk tid) er han ned 3,79 prosent.

Samtidig har oljeprisen på kort tid falle fleire prosent.

Søndag kom beskjeden om at 17 millionar menneske må halde seg heime i Shenzhen, som ligg like ved Hongkong, etter at det var påvist 66 koronatilfelle. No ventar tre rundar med massetesting, og nedstenginga skal vare til 20. mars.

Tysdag melde kinesiske helsestyresmakter om 5.280 nye koronatilfelle, det høgaste døgntalet på to år.

I resten av Asia er det eit blanda bilete på børsane tysdag. Nikkei 225 i Tokyo steig med 0,2 prosent. Også i Singapore og Manila gjekk det opp, medan børsen enda ned i mellom anna Sydney, Seoul og Mumbai.

