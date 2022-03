utenriks

Det gjer at familien til ukrainskfødde borgarar i New Zealand får bu og jobbe i landet, opplyser justisminister Kris Faafoi.

– Dette er eit toårs visum som skal hjelpe folk med å flykte frå den konflikten som går føre seg, og gi dei ly her, i håp om at dei kan returnere heim når krigen er over, seier han.

Over 2,8 millionar menneske har så langt flykta frå Ukraina sidan Russland invaderte landet 24. februar, ifølgje FN.

(©NPK)