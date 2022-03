Nesten 89.000 britar vil gi ukrainarar husly

utenriks

Nær 89.000 hadde meldt seg i 10-tida norsk tid tysdag, og nesten 10.000 prøver å melde seg kvar time, skriv The Guardian.

Ein periode etter at nettsida «Homes For Ukraine» vart sett i verk måndag ettermiddag, krasja ho på grunn av den enorme pågangen.

Storbritannia letta måndag på restriksjonane sine for ukrainske flyktningar, som var blant dei strengaste i Europa. No kan alle britar som vil, søkje om å bli godkjende til å tilby husly til ukrainarar i minst seks månader. Dei vil få litt over 4.000 kroner skattefritt i månaden for å stille opp.

