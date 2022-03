Kina reknar ikkje seg sjølv som part i Ukraina-krigen

utenriks

Uttalen kom ifølgje det kinesiske utanriksdepartementet i ein telefonsamtale med den spanske utanriksministeren Jose Manuel Albares.

– Beijing avviser sanksjonar på prinsipielt grunnlag. Kina har retten til å verne dei legitime rettane og interessene sine, sa han.

Wang kalla Ukraina-krigen eit resultat av «opphopinga og opptrappinga av europeiske tryggleiksmotsetningar gjennom åra.»

Utanriksministeren gjekk ikkje inn på amerikanske påstandar om at Russland har bede Kina om økonomisk og militær hjelp etter at krigen byrja, som ein talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet tidlegare har kalla vondarta amerikansk desinformasjon.

(©NPK)