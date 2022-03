Johnson meiner avhengnad av russisk olje var «ein forferdeleg feil»

utenriks

I eit innlegg på framsida av den konservative avisa The Telegraph skriv Boris Johnson at vestlege land gjorde ein «forferdeleg feil» då dei tok opp att normale økonomiske samband med Russland etter annekteringa av Krim og gjorde seg endå meir avhengige av russisk energieksport.

– Så då Vladimir Putin til slutt gjekk til krig i Ukraina, visste han at det ville vere vanskeleg for verda å straffe han. Han visste at han hadde skapt ein avhengnad, skriv Johnson.

– Det er derfor han føler at han kan bombe fødselsklinikkar. Det er derfor han er overmodig nok til å angripe flyktande familiar, held statsministeren fram.

Ved å gjere seg uavhengig av russisk olje og gass kan verda strupe Putins tilgang til kontantar, seier Johnson når han fremjar planen sin om å fase ut denne importen innan utgangen av året.

For å klare det må Storbritannia auke produksjonen av vindkraft og investere i andre fornybare energikjelder, seier Johnson. Landet må òg reversere «den historiske feilen» det var å gå bort frå kjernekraft, meiner han.

