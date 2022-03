Human Rights Watch kallar saudiarabisk masseavretting brutal

utenriks

– Saudi-Arabias masseavretting av 81 menn i helga var ei brutal oppvisning av dei autoritære styresetta deira og eit rettsvesen som skaper alvorleg tvil om rettssakene og dommane deira er rettvise, seier nestleiar for Human Rights Watchs (HRW) Midtausten-kontor, Michael Page.

Meir enn halvparten av dei 81 avretta tilhøyrde den sjiamuslimske minoriteten i landet, som Saudi-Arabia lenge har vorte skulda for diskriminering mot. 81 avrettingar på éin dag er det høgaste talet i historia til landet, og er fleire enn dei avretta i heile fjor.

Saudi-Arabia hevdar sjølv at dei 81 tilhøyrde terrororganisasjonar som IS, al-Qaida eller Houthi-opprørarane i Jemen.

– Dei hyppige, systematiske justismorda i det strafferettslege systemet i Saudi-Arabia fortel oss at det er svært usannsynleg at nokon av mennene fekk ei rettvis rettssak, seier Page, som legg til at mange av familiane til offera fann ut om avrettinga i media.

HRW seier òg dei har fått tak i rettsdokument for fem av dei dømde, som alle fortalde retten at dei vart torturerte under avhøyr.

(©NPK)