Høgaste smittetal i Kina på to år – 30 millionar ramma av nedstenging

Talet kjem av fleire omikron-utbrot over heile landet, med meir enn 3.000 lokale smittetilfelle i Jilin-provinsen nordaust i landet, som tilsynelatande er hardast ramma.

Dei 5.280 nye smittetilfella svarer til meir enn ei dobling av talet på måndag, og dramatisk for Kinas nullvisjonsstrategi for koronasmitte, som gjer at sjølv små smitteutbrot fører til omfattande og inngripande koronatiltak.

Nesten 30 millionar menneske er under nedstenging i Kina tysdag, blant dei teknologisenteret Shenzhen med 17,5 millionar innbyggjarar. Blant dei andre byane som blir stengde ned, er Dalian, Nanjing og Tianjin, som ligg nær hovudstaden Beijing.

Minst 13 byar er fullstendig nedstengde, medan ei rekkje andre byar er delvis nedstengde.

