Golfrådet vil arrangere Jemen-samtalar

Målet med samtalane er å få ein slutt på konflikten i Jemen, seier ein ikkje namngitt tenestemann i Golfrådet. Rådet er basert i Saudi-Arabia og har seks medlemsland: Bahrain, Dei sameinte arabiske emirata, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.

Ein tenestemann frå den saudistøtta regjeringa i Jemen seier samtalane skal haldast mellom 29. mars og 7. april.

– For oss er det ikkje noko problem om Houthiane vil delta i samtalane for å prøve å finne ei løysing på militære, politiske og tryggingsspørsmål, seier tenestemannen til nyheitsbyrået AFP. Han legg til at det er lite truleg at opprørsgruppa vil takke ja til invitasjonen om å komme til Saudi-Arabia, som sidan 2015 har leidd ein koalisjon som støttar regjeringa i Jemen i kampen mot Houthiane.

AFP har førebels ikkje klart å nå opprørsgruppa for ein kommentar.

Ein tenestemann i Saudi-Arabias hovudstad Riyadh seier saudiarabarane ikkje vil vere part i dei kommande samtalane. Han seier innsatsen vil bli leidd av Oman, som fleire gonger har opptredd som meklar i regionale konfliktar.

Krigen i Jemen har gått føre seg sidan 2014 då den iranskstøtta Houthi-militsen tok over hovudstaden Sana. Denne krigen mot den saudileidde koalisjonen har ført til ein av dei verste humanitære katastrofane i verda. Konflikten har kosta fleire hundre tusen menneske livet og har drive millionar på flukt.

