FN ber om at russisk TV-demonstrant ikkje blir straffa

Kreml uttalte tysdag at handlingane til Marina Ovsjannikova utgjer ei form for ordensforstyrring, skriv Reuters.

Under hovudsendinga til nyheitsprogrammet Vremja på statlege Kanal 1 måndag kveld braut Ovsjannikova inn bak nyheitsopplesaren med ein plakat der ho bad om at krigen blir stansa, og oppmoda publikum til ikkje å tru på det dei høyrde.

– Russiske styresmakter bør sørgje for at ho ikkje opplever represaliar for å ha brukt ytringsfridommen sin, sa talskvinne Ravina Shamdasani for FNs høgkommissær for menneskerettar (OHCHR) på ein pressekonferanse tysdag.

