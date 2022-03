FN: Tre millionar ukrainske flyktningar – born blir fordrivne kvart sekund

utenriks

– Vi har no nådd tre millioner-grensa når det gjeld menneske som har bevega seg ut av Ukraina, seier talspersonen Paul Dillon for FNs internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) i møte med pressa i Genève.

Talet på internt fordrivne er òg truleg oppe i fleire millionar. Over 150.000 av flyktningane er frå tredjeland, altså ikkje frå Ukraina eller Russland.

Fleirtalet av flyktningane, 1,8 millionar, har hamna i Polen, ifølgje tal frå FNs høgkommissær for flyktningar.

453.000 er i Romania, 337.000 i Moldova, 264.000 i Ungarn og 213.000 i Slovakia. I tillegg har 143.000 flyktningar drege til Russland og nokre hundre i retning Kviterussland. Mange av flyktningane i grenselanda har sidan reist vidare til andre europeiske land.

Særleg bekymra for barna

FNs barneorganisasjon Unicef er særleg bekymra for borna. Meir enn 70.000 born har vorte flyktningar kvar dag dei siste 20 dagane i Ukraina, og det svarer omtrent til 55 born kvart minutt – altså nærare eitt barn i sekundet.

– Krisa er utan sidestykke sidan 2. verdskrig med tanke på kor raskt ho veks og skalaen, og ho viser ingen teikn til å gi seg, sa Unicefs talsmann James Elder tysdag.

Han peikar på at born er særleg utsette for ei rekkje farar som menneskehandel, seksuelt misbruk og vald, og treng tryggleik og stabilitet. Dei aller fleste flyktningane er kvinner og barn, sidan menn i stridsdyktig alder ikkje har lov å forlate landet.

– I det store og heile har alle borna måtta høyre faren forklare kvifor han ikkje blir med, seier Elder.

Vanskeleg å få sivile ut av byane

Borna Elder møtte under eit nyleg besøk i byen Lviv gret ikkje, seier han.

– Det er ikkje eit teikn på god oppseding, det er eit teikn på traume.

Russiske styrkar har omringa fleire byar, og ukrainske styresmakter og internasjonale organisasjonar har gjort ei rekkje forsøk på å evakuere sivile frå byar som Mariupol og Sumy, med varierande hell.

Særleg i hamnebyen Mariupol har det vore problem, og dei to krigførande partane skuldar på kvarandre for angrep på dei såkalla humanitære korridorane. Eit nytt forsøk blir gjort tysdag, men det er framleis fleire hundre tusen sivile i den omleira byen.

Regjeringar over heile Europa leitar no etter husly til flyktningane dei har fått. I Storbritannia har 89.000 meldt seg til å tilby husly til ukrainarar på ei statleg nettside berre sidan måndag ettermiddag.

