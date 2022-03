FN: Jemen blir trua av omfattande svoltkatastrofe

utenriks

Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen i 2015, i spissen for ein regional koalisjon støtta av mellom anna USA og Storbritannia.

Koalisjonen har sidan gjennomført over 24.000 flyangrep og lagt store delar av Jemens infrastruktur i grus. Sjukehus, skular og vatn- og elektrisitetsforsyninga er angripen, og FN beskreiv alt for fleire år sidan Jemen som den verste humanitære krisa i vår tid.

Ein FN-rapport konkluderte for få månader sidan med at krigen ved årsskiftet hadde kravd 377.000 menneskeliv, 4 millionar menneske er drivne på flukt og angrepa held fram.

Svoltne til sengs

17,4 millionar av Jemens 29 millionar innbyggjarar lever i dag på sveltegrensa, og om få månader vil talet truleg ha auka til 19 millionar.

2,2 millionar barn i Jemen er alt underernærte, og for 538.000 av dei er situasjonen kritisk. Det same kan bli situasjonen for 1,3 millionar kvinner i risikogrupper, ifølgje FN.

– Fleire og fleire barn går til sengs svoltne i Jemen, seier leiaren for FNs barnefond (Unicef), Catherine Russell.

Den alvorlege matmangelen og feilernæringa gjer at barna ikkje utviklar seg som dei skal, noko dei må lide for resten av livet, konstaterer ho.

Blir verre

– Den humanitære situasjonen i landet vil bli endå verre mellom juni og desember, slår FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) fast og konstaterer at landet står på randa av ein total katastrofe.

– Desse forferdelege tala stadfestar at vi no tel ned mot ein katastrofe i Jemen, og tida er snart for knapp til å kunne unngå ho, seier leiaren i FNs matvareprogram David Beasley.

– Dersom vi ikkje straks får betydeleg ny finansiering, vil det resultere i massesvolt og hungersnaud, seier han.

Ukraina-krigen

Russlands invasjon av Ukraina, som er ein av dei største produsentane i verda av kveite, vil ytterlegare bidra til å påskunde katastrofen, åtvarar FN.

Jemen er heilt avhengige av matvarehjelp utanfrå, og rundt halvparten av kornforsyningane til WFP har tidlegare komme frå Ukraina og Russland.

Onsdag har FN-organisasjonane kalla inn til ein internasjonal givarkonferanse for Jemen, i håp om at landa i verda skal innsjå alvoret og komme landet og befolkninga der til unnsetning.

– Vi må handle no, seier FNs koordinator for humanitærhjelp til Jemen, David Gressly.

